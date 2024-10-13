В Новосибирске сообщили прогноз погоды на вторую декаду октября

Снег в столицу Сибири не торопится.

Синоптики из Новосибирска предоставили прогноз погоды на вторую декаду октября. По информации, жителям Сибири потребуется утепляться. Ожидаемые колебания ночных температур составят от 0 до -5 градусов, с возможным повышением до +5 градусов; в середине третьей пятидневки температура может достигать +10 градусов. Днем столбик термометра будет находиться в пределах +4...+9 градусов, а при потеплении — до +12...+17 градусов, сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр. Между тем, осадков в середине октября ожидается немного, они выпадут лишь в отдельные дни второй декады.

Ранее Сиб.фм сообщал, что аномально теплая и снежная зима прогнозируется в Новосибирске.