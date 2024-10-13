В Новосибирске жители улицы Малыгина требуют немедленного расселения из-за полигона ТБО

Жители домов, расположенных рядом с полигоном «Левобережный», требуют расселить их.

Как сообщает BFM-Новосибирск, на ул. Малыгина и Хилокской есть дома, окна которых выходят на полигон ТБО «Левобережный». При пожарах на свалке местные жители задыхаются и говорят, что это место опасно для жизни. Они считают, что власти должны их расселить, даже написали соответствующее обращение.

В прокуратуре Новосибирской области пояснили, в санитарно-защитную зону полигона не входит ни один жилой дом.

«Законодательством предусмотрены нормативы по расстоянию и санитарно-защитным зонам по каждым объектам, в том числе полигонам ТБО. Процесс расселения может быть предусмотрен другими механизмами – например, из аварийного жилья в новостройку», — говорит заместитель прокурора Новосибирской области Александр Рудь.

Принципиальным решением проблемы полигона «Левобережный» станет его закрытие и открытие нового. Вопрос о его строительстве сейчас пытаются решить федеральные и региональные структуры, отметил Александр Рудь.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, почему годами не решаются проблемы жителей Хилокского жилмассива.