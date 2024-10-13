Юмористка из Новосибирска Татьяна Лазарева* заявила, что станет бабушкой-террористкой

Экс-телезвезда подчеркивает, что будет бабушкой террористкой.

Телеведущая Татьяна Лазарева* поделилась в своём микроблоге новостью о том, что совсем скоро станет бабушкой. Её 26-летняя дочь Соня ждет первенца.

Дочь звезды написала следующее:

«Несмотря на то, что количество новостей в этом году итак зашкаливают, есть ещё одна... пожалуй самая важная и та, которую я бережно хранила и оберегала. 7 июня мы о тебе узнали, 10 увидели, а чуть позже — первый раз услышали твоё сердечко... и дальше всё как в тумане. Пупсик, мы тебя очень ждём», — написала дочь юмористки в микроблоге.

Сама Лазарева* подчеркнула, что будет бабушкой- террористкой.

Напомним, что Татьяна Лазарева* долгое время живёт в Испании вместе с младшей дочерью. Всего у неё трое детей: две дочери и старший сын (от первого брака).

*Татьяна Лазарева признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.07.2022.

**Татьяна Лазарева внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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