Из Новосибирска выдворят мигрантов после рейда

Сотрудники полиции и прокуратуры Новосибирской области провели совместный рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства в Железнодорожном районе.
В ходе рейда, который состоялся на улице Челюскинцев, 15, в кафе «Звезда Востока», были выявлены трое иностранцев, нарушившие правила въезда и проживания на территории России. Нелегалы были помещены в специализированный приемник временного содержания.
Суд впоследствии принял решение о принудительном выдворении данных граждан за пределы Российской Федерации.
Исполнением этого решения займутся судебные приставы.
Ранее Сиб.фм сообщал, что Бастрыкин взял на контроль действия детей мигрантов в Новосибирске.