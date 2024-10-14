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общество

Из Новосибирска выдворят мигрантов после рейда

Фото: АиФ-Новосибирск

Сотрудники полиции и прокуратуры Новосибирской области провели совместный рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства в Железнодорожном районе.

В ходе рейда, который состоялся на улице Челюскинцев, 15, в кафе «Звезда Востока», были выявлены трое иностранцев, нарушившие правила въезда и проживания на территории России. Нелегалы были помещены в специализированный приемник временного содержания.

Суд впоследствии принял решение о принудительном выдворении данных граждан за пределы Российской Федерации.

Исполнением этого решения займутся судебные приставы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Бастрыкин взял на контроль действия детей мигрантов в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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