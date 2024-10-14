Как отдыхаем в ноябре 2024 года? В Новосибирске опубликован календарь официальных праздников

Составлен календарь праздников на ноябрь 2024 года.
В этом месяце при стандартной пятидневной рабочей неделе россияне будут работать 21 день, а отдыхать — 9. Выходные дни для сотрудников, работающих по графику 5/2, составят: 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24 и 30 ноября.
Ключевым событием месяца станет День народного единства, который в 2024 году отмечается 4 ноября (понедельник). В связи с этим, согласно распоряжению правительства, суббота, 2 ноября, будет сокращенным рабочим днем. Перенос выходного на 30 апреля приведет к тому, что перед праздником россиян ждет шестидневная рабочая неделя.
Другие праздники в России:
• 1 ноября — День судебного пристава.
• 4 ноября — День народного единства.
• 7 ноября — День Октябрьской революции.
• 10 ноября — День сотрудника органов внутренних дел.
• 18 ноября — День рождения Деда Мороза.
• 20 ноября — День работника транспорта.
• 21 ноября — День бухгалтера (неофициальный).
• 22 ноября — День психолога.
• 24 ноября (последнее воскресенье) — День матери.
Церковные праздники:
• 4 ноября — День Казанской иконы Божией Матери.
• 28 ноября — начало Рождественского поста.
Мировые памятные даты:
• 2 ноября — Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
• 10 ноября — Всемирный день науки за мир и развитие.
• 11 ноября — День перемирия (окончание Первой мировой войны).
• 14 ноября — Всемирный день борьбы с диабетом.
• 17 ноября — Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.
• 19 ноября — Международный мужской день.
• 20 ноября — Всемирный день ребенка.
• 25 ноября — Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.