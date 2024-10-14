Как отдыхаем в ноябре 2024 года? В Новосибирске опубликован календарь официальных праздников

Составлен календарь праздников на ноябрь 2024 года.

В этом месяце при стандартной пятидневной рабочей неделе россияне будут работать 21 день, а отдыхать — 9. Выходные дни для сотрудников, работающих по графику 5/2, составят: 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24 и 30 ноября.

Ключевым событием месяца станет День народного единства, который в 2024 году отмечается 4 ноября (понедельник). В связи с этим, согласно распоряжению правительства, суббота, 2 ноября, будет сокращенным рабочим днем. Перенос выходного на 30 апреля приведет к тому, что перед праздником россиян ждет шестидневная рабочая неделя.

Другие праздники в России:

• 1 ноября — День судебного пристава.

• 4 ноября — День народного единства.

• 7 ноября — День Октябрьской революции.

• 10 ноября — День сотрудника органов внутренних дел.

• 18 ноября — День рождения Деда Мороза.

• 20 ноября — День работника транспорта.

• 21 ноября — День бухгалтера (неофициальный).

• 22 ноября — День психолога.

• 24 ноября (последнее воскресенье) — День матери.

Церковные праздники:

• 4 ноября — День Казанской иконы Божией Матери.

• 28 ноября — начало Рождественского поста.

Мировые памятные даты:

• 2 ноября — Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

• 10 ноября — Всемирный день науки за мир и развитие.

• 11 ноября — День перемирия (окончание Первой мировой войны).

• 14 ноября — Всемирный день борьбы с диабетом.

• 17 ноября — Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

• 19 ноября — Международный мужской день.

• 20 ноября — Всемирный день ребенка.

• 25 ноября — Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.