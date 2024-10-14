Народные приметы на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября

Православные отмечают важный праздник: главное помнить, о чем говорят приметы.

В славянской традиции праздник Покров означал завершение сельскохозяйственного сезона и приближение зимних холодов. Хозяйки готовили дома к зиме, и часто в этот период выпадал первый снег. Отсюда поговорка: «Покров покрывает землю то листьями, то снегом».

Если в этот день слышался гром, ожидали короткой и сухой зимы, а при появлении первого снега — готовились к суровым холодам.

Признаком будущих холодов были листья берез и дубов: если к празднику они не осыпались полностью, крестьяне запасались теплой одеждой.

Направление ветра также помогало предсказать характер зимы: западный ветер указывал на морозы, южный — на мягкую и комфортную погоду, а северный обещал обильный снег.

С Покрова Богородицы в России начинался сезон свадеб. Считалось, что браки, заключенные в это время, будут крепкими и счастливыми. В этот день также определяли прогноз погоды на ближайшую зиму.

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