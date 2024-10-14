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наука

Новосибирские ученые исследуют противоопухолевый эффект зерновой диеты

Фото: Pexels.com

Сотрудники Института цитологии и генетики СО РАН и НИИ нейронаук и медицины изучают противоопухолевые свойства специальной зерновой диеты.

Исследования показали, что «фиолетовая» пшеница с высоким содержанием антоцианов может способствовать уменьшению объемов опухолей при раке легких.

По данным издания «Наука в Сибири», увеличение в рационе овощей и фруктов может предотвратить треть смертей от злокачественных новообразований. Антоцианы, придающие синий и фиолетовый цвет, в основном содержатся в темноокрашенных фруктах и ягодах, но зерновые становятся все более привлекательными источниками из-за своей доступности и длительного хранения.

В эксперименте на мышах, которым в течение 4,5 месяцев давали антоциановые зерна пшеницы, наблюдалось снижение процента метастазов по сравнению с контрольной группой. Доктор биологических наук Мария Тихонова отметила, что результаты исследования подтверждают позитивное влияние зерновой диеты на онкологические процессы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирск поступит оборудование для сборки термоядерного реактора.

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Игорь Кириченко
Журналист

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