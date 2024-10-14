Новосибирский метрополитен заказал новые вагоны из Москвы

МУП «Новосибирский метрополитен» подписал контракт на поставку пяти вагонов метро от московского производителя АО «Метровагонмаш».

Информация опубликована на сайте госзакупок. Контракт на сумму 863,681 млн рублей находится на стадии исполнения, новые вагоны должны появиться в Новосибирске до 25 декабря 2025 года. В заказ входят два головных моторных вагона, два промежуточных моторных вагона и один прицепной немоторный вагон.

В ближайшие два года муниципалитет планирует приобрести ещё 20 вагонов метро, из которых 15 будут приобретены по лизинговой схеме у «Сбербанк лизинг». На эти цели из регионального бюджета выделено 2,2 млрд рублей. Поставка включает шесть головных моторных вагонов, шесть промежуточных моторных и три промежуточных безмоторных, что позволит сформировать три пятивагонных состава.

Срок исполнения контракта — до 1 июня 2031 года, вагоны планируется доставить в период с октября 2025 года по март 2026 года.