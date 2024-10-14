Опубликован прогноз погоды на Покров в Новосибирске

Столбик термометра опустится до минус 9 градусов.

«Покров кроет землю то листом, то снегом» — поговаривали на Руси. Известно и другое: какой погода будет 14 октября, такой будет, и зима в текущем году. Согласно данным «Яндекс.Погода» ждать снега в этот день в Новосибирске – не стоит. Осадков наблюдаться не будет.

При этом: утром – «ясно», днем и вечером – «пасмурно». Что касается температуры на 14 октября:

Утром: — 9 и — 3, днём -1 + 3, вечером +1 + 2, ночью -2... 0.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирцев предупредили о массовом нашествии ворон со дня на день.