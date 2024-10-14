Прокуратура Новосибирской области помогла увеличить пенсию местной жительнице

Жительнице НСО помогли увеличить пенсию.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, жительница Маслянинского района обратилась в ведомство по причине того, что ей неверно рассчитали размер пенсии.

Тогда прокуратура провела проверку и установила, что среднемесячный заработок пенсионерки был занижен, исходя из данных Отделения Социального Фонда России по Новосибирской области.

После чего был произведен перерасчет и женщине увеличили пенсию на 990 рублей, а также доплатили 36 000 рублей с 2022 года.

Напомним, что в Новосибирске прокуратура прокомментировала отсутствие отопления в Первомайке