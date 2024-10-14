Рыбак из Новосибирской области выловил из Оби редкую семидырку

Редкое существо удалось выловить из Оби новосибирцу.

В социальной сети ВКонтакте в группе «Рыбалка в Новосибирске» опубликовали фотографию не то змеи, не то рыбы.

Местный рыбак рассказал, что поймал существо в Оби. В комментариях под постом новосибирцы предположили, что это минога, однако, как пишет VN.ru, по словам сотрудника института систематики и экологии животных Елены Ядренкиной, подобное существо не является рыбой и называется «семидыркой», из-за большого количество дырочек на теле.

Ранее Сиб.фм писал, что рыбак ищет таксидермиста для огромного 10-летнего судака в Новосибирске