Студент из Таджикистана рассказал, что его больше всего удивило в Томске

Творческая команда холдинга Сиб.фм Group Томск продолжает проект «Зачет для иностранца». Героем нового выпуска стал Джамшед Раджабов из Таджикистана, который учится в томском вузе.

Команда проекта встретилась с десятью иностранными студентами, которые живут и учатся в Томске, устроив им дружеский зачёт на знание российской культуры. Также в рамках проекта иностранные студенты рассказали об обычаях на своей родине и о том, как проходила их адаптация в России в целом и Томске в частности.

Джамшед Раджабов приехал в Томск из Таджикистана в 2018 году. Обучение в российском вузе, по словам парня, для многих студентов на его родине - мечта с детства.

«Учеба в России помогает не только получить престижное образование, но и лучше выучить русский язык, понять обычаи, культуру. Это важно, потому что Россия и Таджикистан сегодня сотрудничают во многих сферах. Русский язык у нас преподают в школе, но когда приехал в Россию, то понял, что моих знаний недостаточно», — вспоминает Джамшед.

Первый год в Сибири, по словам парня, был для него очень сложным. Русский язык Джамшеду приходилось учить заново. Многие разговорные обороты и слова для парня из Таджикистана оказались непонятными.

В Томске Джамшед записался на курсы русского языка для иностранцев, но понять язык и культуру лучше всего ему помогли друзья. Местные жители и студенты, как отметил иностранный студент, всегда готовы протянуть руку помощи.

«На самом деле, я слышал много мифов о русских, в том числе, что они мало улыбаются и не очень дружелюбные. Но это оказалось не так. Сейчас у меня много друзей не только из России, но и из других стран – в Томске учатся иностранные студентов из Индии, Китая, Шри-Ланки. Мы не только общаемся, но и вместе иногда ходим в кино или просто погулять по городу», — рассказал Джамшед.

По словам Джамшеда, русские и таджики во многом похожи. У двух народов много общих ценностей, но, конечно, есть и различия. Так, Джамшеда очень удивила русская свадьба и некоторые блюда русской кухни, которые он впервые попробовал в Томске. В видеосюжете студент из Таджикистана рассказал, понравились ли ему окрошка и борщ, а также попытался объяснить популярные в России выражения.