В ближайшие дни в Новосибирске ожидается нашествие ворон

На Новосибирск налетят вороны в ближайшие дни.

Как сообщает портал VN.ru со ссылкой на орнитолога Алексея Яновского, уже в середине октября 2024 года черные и гибридные вороны совершат налет на Новосибирск в связи со сменой погодных условий.

Помимо ворон прилетят также щуры, снегири и полярные совы. А чайки, дикие гуси и серые цапли, наоборот, покинут Новосибирскую область.

По словам специалиста, черных ворон привлекают большие мусорные полигоны и крыши многоэтажек, из-за чего их называют самым надоедливым видом птиц, а также «чумазыми».

Напомним, что заморозки до -7 градусов ожидаются в Новосибирске ночью