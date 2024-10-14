В Калининском районе Новосибирска при пожаре сгорели два дома

Ночью в Новосибирске произошел сильный пожар.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что в Калининском районе города в ночь с 13 на 14 октября 2024 года на улице Костанаева вспыхнул огонь.

Пожар ликвидировали за два часа, на месте работали 35 человек и 11 единиц техники. Пострадавших нет, однако в результате пожара огнем были повреждены два частных дома и надворные постройки на общей площади 148 квадратных метров.

Ранее Сиб.фм писал, что в селе Барышево под Новосибирском сгорел частный дом