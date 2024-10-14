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вчера 22:30
проиcшествия

В метро Новосибирска неадекватная девушка распылила газовый балончик

Фото: t.me/teleact54

Девушка билась головой и ногами о двери поезда.

В вагоне Новосибирского метрополитена девушка распылила газовый баллон. Все пассажиры были вынуждены покинуть поезд на станции «Октябрьская».

На видео, опубликованном в телеграм-канале «АСТ-54 Black», зафиксировано, как девушка бьется головой и ногами о двери поезда, а затем распыляет газовый баллон.

На платформе мужчины удерживали девушку до приезда сотрудников полиции, которые на станции изначально отсутствовали. Она кричала, что ее изнасиловали, и говорила, что ненавидит мужчин.

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Игорь Кириченко
Журналист

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