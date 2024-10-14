В метро Новосибирска неадекватная девушка распылила газовый балончик

Девушка билась головой и ногами о двери поезда.

В вагоне Новосибирского метрополитена девушка распылила газовый баллон. Все пассажиры были вынуждены покинуть поезд на станции «Октябрьская».

На видео, опубликованном в телеграм-канале «АСТ-54 Black», зафиксировано, как девушка бьется головой и ногами о двери поезда, а затем распыляет газовый баллон.

На платформе мужчины удерживали девушку до приезда сотрудников полиции, которые на станции изначально отсутствовали. Она кричала, что ее изнасиловали, и говорила, что ненавидит мужчин.