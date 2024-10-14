В Новосибирске четверо подростков устроили взрывы в частном секторе Октябрьского района

После очередного взрыва кричали: «Аллаху Акбар!».

В понедельник, 14 октября, в частном секторе Октябрьского района Новосибирска четверо подростков осуществили несколько взрывов. Об этом сообщает телеграм-канал «Инцидент Новосибирск».

По словам очевидцев, взрывы были настолько сильными, что дребезжали окна и подпрыгивали дома. После одного из взрывов слышались крики «Аллаху Акбар!».

На место происшествия была вызвана полиция.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в метро Новосибирска неадекватная девушка распылила газовый балончик.