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вчера 23:00
проиcшествия

В Новосибирске четверо подростков устроили взрывы в частном секторе Октябрьского района

Фото: pixabay.com

После очередного взрыва кричали: «Аллаху Акбар!».

В понедельник, 14 октября, в частном секторе Октябрьского района Новосибирска четверо подростков осуществили несколько взрывов. Об этом сообщает телеграм-канал «Инцидент Новосибирск».

По словам очевидцев, взрывы были настолько сильными, что дребезжали окна и подпрыгивали дома. После одного из взрывов слышались крики «Аллаху Акбар!».

На место происшествия была вызвана полиция.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в метро Новосибирска неадекватная девушка распылила газовый балончик.

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Игорь Кириченко
Журналист

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