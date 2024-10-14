В Новосибирске ожидается изменение характера погоды

До конца рабочей недели установится погода без осадков.

В Новосибирске в течение рабочей недели дневная температура воздуха немного поднимется. Об этом сообщает начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

Ожидается погода без осадков: ночью -3...-5°C, днём +3...+5°C. К 16 октября температура днём составит до +6°C, а 17 октября — до +7°C. Антициклон обеспечит ясное небо и выхолаживание ночью, с небольшим прогревом днём.

Резких заморозков не прогнозируется. Однако к выходным ожидается перестройка погоды с осадками в виде дождя и мокрого снега.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ожидаются магнитные бури.