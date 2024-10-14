Новосибирцев ожидают магнитные бури: расписание на неделю с 14 по 20 октября

В Новосибирской области в период с 13 по 23 октября 2024 года ожидаются несколько магнитных бурь.

Пики геомагнитной активности ожидаются 13, 15, 18 и 23 октября. Кроме того, слабые возмущения магнитного поля прогнозируются с 24 по 26 октября.

Это явление сильно ощущается людьми, страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония и аритмия, а также теми, кто имеет хронические заболевания. Возможны головные боли, скачки артериального давления, общее недомогание, усталость и раздражительность.

Врачи рекомендуют жителям региона уделять внимание своему здоровью в этот период и придерживаться следующих рекомендаций:

1. Соблюдение режима сна и отдыха: важно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, чтобы поддерживать стабильность биоритмов.

2. Прогулки на свежем воздухе: регулярные прогулки помогают снизить стресс и улучшить общее состояние организма.

3. Сбалансированное питание: рекомендуется исключить жирную и тяжелую пищу, а в рацион включить больше фруктов, овощей и продуктов, богатых витаминами.

4. Поддержание водного баланса: пить достаточное количество чистой воды помогает нормализовать обменные процессы и поддерживать организм в тонусе.

5. Легкие физические упражнения: занятия йогой, пилатесом или простыми прогулками могут улучшить кровообращение и снять напряжение.

Кроме того, специалисты советуют избегать стрессов, по возможности сократить физические и эмоциональные нагрузки, а также проводить больше времени на свежем воздухе.

Магнитные бури могут стать причиной временного ухудшения самочувствия, особенно у метеозависимых людей.