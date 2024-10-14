В новосибирском соборе Александра Невского прошло богослужение в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Фоторепортаж

14 октября православные отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Фотограф Сиб.фм посетил богослужение в соборе во имя Александра Невского в Новосибирске.

Праздник посвящен явлению Божьей Матери народу и связан с историческими событиями осады Константинополя. В тот период люди собрались в храме для молитвы, и один из молящихся увидел, как Богородица молилась за народ, сняла покрывало с головы и укрыла им всех присутствующих, тем самым проявив свое заступничество.

По словам протоирея Дмитрия Бабкина из Каинской епархии, тот праздник на первый взгляд не имеет отношения к России, но он является одним из самых почитаемых. В Сибири существуют храмы, посвященные Покрову Пресвятой Богородицы. Во время праздника ощущается особая привязанность к Матери Божьей, которая воспринимается как заботливая мать, защищающая от зла и бед. Отец Дмитрий отметил, что в этом и заключается глубокий смысл уважения к празднику.

Священнослужитель также подчеркнул, что у православных на Руси всегда существовало стремление получить заботу от Богоматери. Верующим рекомендуется в этот день оказывать помощь другим, чтобы самим получить благодать. Протоиерей объяснил, что добрые поступки привлекают милость Господа.

Он добавил, что эгоистичные желания без действий не соответствуют христианским ценностям.

Напомним, строгие запреты на Покров Пресвятой Богородицы назвал священник из Новосибирска.