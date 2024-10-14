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общество

В Новосибирске приняли решение оставить в зоопарке малышку дальневосточного леопарда

Фото: Новосибирский зоопарк

В зоопарке Новосибирска остается новорожденная малышка дальневосточного леопарда.

По информации пресс-службы мэрии Новосибирска, в зоопарке им. Р.А. Шило останется котенок дальневосточного леопарда, который родился в июле 2024 года.

Уточняется, что в ближайшее время маленькое животное не планируют передавать в другое учреждение.

В мэрии также рассказали, что за дальневосточными леопардами, как и за всеми другими животными, постоянно ведется контроль зоологов и ветеринаров.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что школьники из Новосибирска вырастили для зоопарка несколько тонн тыквы

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Валерия Митрохина
Журналист

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