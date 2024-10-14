В Новосибирске резко подорожал комплект зимней резины на авто до 100 000 рублей

С приближением холодов в Новосибирске, где температура пока держится около нуля, автолюбителям настоятельно советуют не откладывать замену шин. Специалисты поделились важными рекомендациями по выбору зимней резины.

Лучшее время для смены покрышек — когда среднесуточные температуры опускаются ниже +7 градусов. При таких условиях летние шины начинают терять свои качества, что делает вождение небезопасным. Как только температура падает ниже нуля, менять шины становится крайне необходимым.

Однако в России с каждым годом дорожают шины. В этом сезоне стоимость резины увеличилась на 10% по сравнению с 2023 годом.

Ожидается, что рост цен может продолжиться, так как пик сезонного спроса еще не достигнут. Основными факторами увеличения стоимости являются инфляция, подорожание сырья, дефицит материалов и повышение затрат на рабочую силу, что характерно для отечественной промышленности. В частности, для производства шин наблюдается удорожание отдельных импортных компонентов, необходимых для улучшения характеристик резины.

Что касается зимней резины китайского производства, то, по словам главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, у нее много вопросов по износостойкости и сцеплению с дорогой. По его словам, компании из Китая не стремятся производить качественную зимнюю резину с характеристиками, сопоставимыми с европейскими. Поэтому лучше выбирать продукцию российских или международных брендов.

Всесезонные шины: подходят ли они для новосибирских дорог?

Согласно экспертным оценкам, всесезонные шины могут показаться привлекательным выбором, однако их эффективность в условиях сурового сибирского климата вызывает сомнения. Зимой в Новосибирске температура может опускаться до -40 градусов. В таких условиях резина, из которой производятся всесезонные покрышки, не обеспечивает необходимого сцепления с дорогой, особенно на заснеженных участках.

Для безопасной зимней эксплуатации автомобилей в Сибири рекомендуется использовать шины с маркировкой, указывающей на их зимние характеристики, такие как горный пик и снежинка.

Шипы или липучки: что выбрать?

При выборе между шипованными и фрикционными шинами важно учитывать их особенности. Шипованные покрышки, имеющие жесткую конструкцию и глубокий протектор с металлическими шипами, обеспечивают надежное сцепление на скользкой дороге. Фрикционные шины, наоборот, изготавливаются из более мягкой резины и имеют глубокие ламели, которые увеличивают контакт с дорогой под нагрузкой.

На сухом асфальте различия между этими типами шин минимальны, однако на мокрой дороге фрикционные шины демонстрируют лучшие результаты благодаря своей способности отводить влагу.

При движении по льду и снегу поведение шипов и липучек также отличается. Шипованные шины более эффективны на рыхлом льду и снегу, обеспечивая лучшее ускорение и торможение. Однако на твердых ледяных покрытиях их эффективность снижается. В таких условиях фрикционные шины показывают отличные результаты.

Рекомендации для зимних условий

Для суровых зим Новосибирска оптимальным выбором станут мягкие фрикционные шины со скандинавским типом протектора. Они отлично справляются с морозами и обеспечивают надежное сцепление на обледенелых и заснеженных дорогах, сохраняя свои свойства даже при резких перепадах температур.

Важные аспекты выбора зимних шин

При выборе зимних шин важно учитывать рекомендованные типоразмеры, которые можно найти в инструкции к вашему автомобилю. Отклонение от этих параметров может негативно сказаться на безопасности вождения. Типоразмер указывается на боковине шины в виде буквенно-цифрового кода, например, 255/45 R20. Этот код обозначает ширину шины, соотношение высоты профиля к ширине, тип корда и посадочный диаметр.

При выборе шин для зимнего сезона необходимо учитывать условия эксплуатации. Дороги не всегда хорошо очищены, поэтому важно обеспечить как сцепление, так и проходимость автомобиля. Высота протектора играет ключевую роль в этом аспекте. Для зимы в Новосибирске рекомендуется выбирать шины с максимальной высотой протектора, соответствующей рекомендациям автопроизводителя. Ширина шины также влияет на движение по снегу: узкие шины обеспечивают лучшее сцепление благодаря большему давлению на поверхность дороги.

Важные рекомендации при покупке б/у шин

Приобретение б/у шин может показаться выгодным решением, однако важно учесть несколько ключевых факторов, чтобы избежать возможных проблем. Эксперты советуют обратить внимание на остаточный ресурс покрышек, который зависит от их возраста, глубины протектора и степени износа.

1. Возраст шин: Рекомендуется выбирать покрышки не старше 4 лет, а оптимально — 2-3 года. Срок службы автопокрышек составляет около 5 лет с момента производства. Даже если шины не использовались активно, их возраст может стать критическим фактором для безопасности.

2. Глубина протектора: Остаточная глубина протектора должна быть не менее 4 мм. Для оценки состояния можно использовать индикаторы износа или просто измерить глубину линейкой в нескольких местах.

3. Комплектность: Лучше всего приобретать полный комплект шин. Замена одной или двух покрышек на более новые может привести к различиям в сцеплении, что делает вождение опасным.

4. Состояние покрышек: Перед покупкой внимательно осмотрите шины на наличие равномерного износа, трещин и других дефектов. Особенно это касается шипованных шин — проверьте, насколько прочно удерживаются шипы и нет ли на них ржавчины.

Не забывайте, что на состояние резины влияют множество факторов, включая стиль вождения и техническое состояние автомобиля. Агрессивная езда, перегрузка и неправильная регулировка углов колес могут значительно сократить срок службы покрышек.

На площадке с бесплатными объявлениями, на данный момент, выставлена 31 тысяча предложений с шинами.

Что с ценами на новую резину?

В Новосибирске огромное количество магазинов, продающих зимние шины для автомобилистов, но цены сильно отличаются друг от друга.

Новые шины можно приобрести от 3180 рублей (за штуку). Весь комплект колёс R13 обойдётся в 12 720 рублей. Производитель — Китай. Однако чем больше радиус колёс, тем выше цена.

За средний сегмент просят от 7-8 тысяч рублей за колёса. Из производителей тут добавляется уже Россия. Эксперты рекомендуют смотреть в сторону отечественного производителя, так как резину подготавливают под наши условия.

За премиум-резину автовладельцам придётся выложить крупную сумму денег. Например, зимние шины размером 18 дюймов от таких брендов, как Bridgestone, Michelin и Pirelli, которые поступают в страну только через параллельный импорт и не производятся локально, стоят от 25 до 30 тысяч рублей за колесо. За весь комплект уйдёт около 100 тысяч рублей.

Напомним, к Новому году улица Ленина в Новосибирске станет пешеходной.