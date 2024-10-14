В Новосибирске ввели режим «черного неба»

18 октября на территории мегаполиса ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.

В Новосибирске с понедельника, 14 октября, вводится режим «чёрного неба». Об этом сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 18:00 14 октября до 10:00 18 октября ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе I степени опасности.

При данном режиме мероприятия носят организационно-технический характер и не приводят к снижению производительности предприятий.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ожидается изменение характера погоды.