В Новосибирске вывезли 800 кубометров старых автопокрышек

В прошедшие выходные в Новосибирске в рамках субботника было вывезено 800 кубометров старых автопокрышек. Об этом сообщает МУП «САХ».

Полигоны в Гусинобродском и Левобережном районах приняли 500 и 300 кубометров соответственно. Участниками акции стали как жители города, так и представители районных администраций.

Отметим, что шины не относятся к твердым коммунальным отходам, и их вывоз не входит в тариф по обращению с ТКО. Чтобы утилизировать старые шины, необходимо обращаться только в организации с профильными лицензиями.

Бесплатно привезти покрышки на полигоны можно до 18 октября по адресам: Малыгина, 23/2 и Профилактическая, 73.