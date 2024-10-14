82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
14 октября, 22:56
пробки
1/10
погода
+0.4°C
курсы валют
usd 96.10 | eur 105.4
82.99% -1.1
сегодня
14 октября, 22:56
пробки
1/10
погода
+0.4°C
курсы валют
usd 96.10 | eur 105.4
сегодня 21:34
общество

В Новосибирске вывезли 800 кубометров старых автопокрышек

Фото: Минприроды Приморья

В прошедшие выходные в Новосибирске в рамках субботника было вывезено 800 кубометров старых автопокрышек. Об этом сообщает МУП «САХ».

Полигоны в Гусинобродском и Левобережном районах приняли 500 и 300 кубометров соответственно. Участниками акции стали как жители города, так и представители районных администраций.

Отметим, что шины не относятся к твердым коммунальным отходам, и их вывоз не входит в тариф по обращению с ТКО. Чтобы утилизировать старые шины, необходимо обращаться только в организации с профильными лицензиями.

Бесплатно привезти покрышки на полигоны можно до 18 октября по адресам: Малыгина, 23/2 и Профилактическая, 73.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в