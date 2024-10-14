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общество

В НСО собираются создать движение «За зеленый Новосибирск»

Фото: Новосибирское отделение КПРФ

Инициатива создания движения возникла после успешной реализации экологической акции «Кедр в каждый двор».

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области, член фракции КПРФ Роман Яковлев анонсировал создание движения «За зелёный Новосибирск». Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского отделения КПРФ.

Инициатива возникла после успешной реализации экологической акции «Кедр в каждый двор», получившей положительный отклик от жителей города.

В настоящее время разрабатывается программа экологических проектов, направленных на озеленение общественных пространств и благоустройство парков.

Организатор также сообщил о планах провести пресс-конференцию и презентацию движения в ближайшее время.

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Игорь Кириченко
Журналист

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