В НСО собираются создать движение «За зеленый Новосибирск»

Инициатива создания движения возникла после успешной реализации экологической акции «Кедр в каждый двор».

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области, член фракции КПРФ Роман Яковлев анонсировал создание движения «За зелёный Новосибирск». Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского отделения КПРФ.

Инициатива возникла после успешной реализации экологической акции «Кедр в каждый двор», получившей положительный отклик от жителей города.

В настоящее время разрабатывается программа экологических проектов, направленных на озеленение общественных пространств и благоустройство парков.

Организатор также сообщил о планах провести пресс-конференцию и презентацию движения в ближайшее время.