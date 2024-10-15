15 октября в Новосибирск прибыл уникальный передвижной музей «Поезд Победы»

«Поезд Победы» начал работу в Новосибирске 15 октября.

Сегодня, 15 октября 2024 года, на вокзале «Новосибирск-Главный» встретили уникальный передвижной музей «Поезд Победы». Благодаря этому все жители региона смогут познакомиться с историей ВОВ и героями тех лет.

«Поезд Победы» – это выставочная экспозиция, повествующая о бессмертном подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и погружающая посетителей в реалии военного времени», – прокомментировала во время открытия экспозиции заместитель главы Новосибирской области Валентина Дудникова.

Известно, что выставку сопровождает аудиогид, в котором звучит рассказ 19-летней участницы Великой Отечественной войны по имени Лидия.

Напомним, что на VII Агрофоруме в Новосибирской области обсудят вопросы продовольственной безопасности