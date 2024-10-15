Экологичные кирпичи из отходов создали ученые из Новосибирска

В Новосибирске создали экологичные кирпичи.

В пресс-службе Министерства образования и науки Российской Федерации сообщили, что ученые из Климатического центра Новосибирского государственного университета создали строительные материалы с минимальным углеродным следом. Об этом рассказали в информационном агентстве ТАСС.

Известно, что среди отходов есть минеральное сырье, полученное при сносе зданий и сооружений, отвалы с карьеров и шахт, металлургические шлаки и золошлаковые отходы от сжигания угля на электростанциях.

Все сырье специалисты измельчают и смешивают с активатором на кислотной или щелочной основе.

Ранее Сиб.фм писал, что ученые из Новосибирска выяснили, что зерновая диета снижает риск развития рака