82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
15 октября, 12:15
пробки
6/10
погода
+1.3°C
курсы валют
usd 96.10 | eur 105.4
82.99% -1.1
сегодня
15 октября, 12:15
пробки
6/10
погода
+1.3°C
курсы валют
usd 96.10 | eur 105.4
сегодня 10:04
проиcшествия

В Новосибирске эвакуировали «Сан-Сити» - над ТЦ поднялся густой дым

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске из торгового центра «Сан-Сити» поднялся густой дым. Происходит эвакуация посетителей.

ЧП произошло около 09:30 15 октября. На предоставленных кадрах Сиб.фм видно большое количество пожарной техники, спасатели зашли в здание.Фото В Новосибирске эвакуировали «Сан-Сити» - над ТЦ поднялся густой дым 2

Дым быстро рассеялся, однако подробности происшествия пока неизвестны.

Известно, что эвакуация коснулась не только посетителей торгового центра, но и работников соседнего бизнес-центра.

«Сработала пожарная сигнализация в торговом центре. Сейчас ведется работа по выяснению причин», — ответили корреспонденту Сиб.фм в администрации «Сан Сити».

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области пока не комментировали инцидент.

UPD. По данным МЧС произошёл пожарные обнаружили возгорание жировых отложений в вентиляционной вытяжке в одном из ресторанов на первом этаже. Горение быстро ликвидировали.

Сиб.фм выясняет подробности.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дамир Трубников

Читайте в