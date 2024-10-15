В Новосибирске эвакуировали «Сан-Сити» - над ТЦ поднялся густой дым

В Новосибирске из торгового центра «Сан-Сити» поднялся густой дым. Происходит эвакуация посетителей.

ЧП произошло около 09:30 15 октября. На предоставленных кадрах Сиб.фм видно большое количество пожарной техники, спасатели зашли в здание.

Дым быстро рассеялся, однако подробности происшествия пока неизвестны.

Известно, что эвакуация коснулась не только посетителей торгового центра, но и работников соседнего бизнес-центра.



«Сработала пожарная сигнализация в торговом центре. Сейчас ведется работа по выяснению причин», — ответили корреспонденту Сиб.фм в администрации «Сан Сити».



В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области пока не комментировали инцидент.

UPD. По данным МЧС произошёл пожарные обнаружили возгорание жировых отложений в вентиляционной вытяжке в одном из ресторанов на первом этаже. Горение быстро ликвидировали.



Сиб.фм выясняет подробности.