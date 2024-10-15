В ТЦ «Сан Сити» в Новосибирске произошёл пожар в ресторане

Появились подробности эвакуации из торгового центра «Сан-Сити».
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что информация о дыме поступила в 8:53
Пожарные обнаружили возгорание жировых отложений в вентиляционной вытяжке в одном из ресторанов на первом этаже. Горение быстро ликвидировали.
В ведомстве отметили, что администрация ТЦ самостоятельно провели эвакуацию посетителей и работников. В здании также сработала система пожаротушения.
Напомним, возле здания заметили большое количество пожарной техники.