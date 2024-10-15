Актеру из Новосибирска Никите Кологривому исполняется 30 лет. Громкие скандалы, критика звезд и дуэль

Актер, получивший известность благодаря роли Кощея в фильме «Слово пацана» и других лентах, празднует 30-летие 16 октября. Сиб.фм публикует самые запоминающиеся эпизоды его карьеры.

Никита Кологривый — российский актер театра и кино, родился 16 октября 1994 года в Новосибирске. Его семья не была связана с искусством: отец трудился в строительной сфере, а мать занималась домом. Когда Никита был еще ребенком, родители развелись, и он вместе с матерью переехал в Белую Церковь, близ Киева. Из-за проблем с поведением его исключили из школы в седьмом классе, после чего он вернулся в Новосибирск к отцу, который отдал его в секцию бокса, чтобы дисциплинировать и приучить к порядку. Никита также увлекался айкидо, греко-римской борьбой и каратэ.

Следуя советам отца, Никита поступил в педагогический институт, но его выбор пал также на театральный. На первом курсе его отчислили за хулиганство, однако отец помог ему завершить второй курс экстерном, после чего он переехал в Москву. Неудача в Щукинском училище привела его в ГИТИС, где он обучался у Сергея Голомазова и Павла Хомского. В 2018 году он окончил институт с красным дипломом.

Сценический дебют Кологривого пришелся на учебу в ГИТИСе: в 2015 году в Московском Губернском театре он сыграл Бена Ганна и Дика Джонсона в «Острове сокровищ».

В кино Кологривый участвовал в таких работах, как «Оффлайн», «Два холма», «Жизнь по вызову», «По щучьему велению», и других.

О скандалах

В ночь на 18 марта, отдыхая в новосибирском баре Tangiers Lounge, Никита переборщил с алкоголем. По словам свидетелей, около трех часов он искал женскую ласку, обратив внимание на официантку, к которой попытался улечься на колени. Теперь таблоиды пишут, что он приставал к ней и хватал за грудь, часть эпизода попала в объективы камер. В результате, Кологривый получил семь суток ареста.

Конфликт с Борисом Клюевым. Когда Никита пытался поступить в театральное училище имени Щепкина, художественный руководитель Борис Клюев выразил мнение, что его внешность несовместима с профессией актера. Это вызвало гневной реакцией со стороны Никиты, который не потерпел, когда Клюев повысил на него голос. На его взгляд, повышать голос на него позволено только отцу, дедушке и старшему брату. В итоге Клюев выгнал его и закрыл доступ в училище.

Никита Кологривый часто вызывает режиссеров на «поединки», когда считает, что это придаст им больше авторитета в его глазах.