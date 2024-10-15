Несовершеннолетний погиб на заводе в Новосибирске

В Новосибирске 17-летний подросток погиб на заводе во время работы.

По информации отдела ГО и ЧС по Советскому району Новосибирской области, вчера ночью, 14 октября 2024 года, у 17-летний подростка, который неофициально работал на предприятии, зажало голову в механическом сцепном устройстве сушилки на бетонном производстве.

Несмотря на оперативную помощь спасателей несовершеннолетний скончался от полученных травм.

Сейчас Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели подростка.

Напомним, что густой черный дым поднялся от торгового центра «Сан-Сити» в Новосибирске