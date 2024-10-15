Новосибирский ГЦОДД закупит девять автомобилей для метания снега

9 автомобилей для метания снега закупят в Новосибирске.

На портале госзакупок появилась информация о том, что городской центр организации дорожного движения Новосибирска объявил о закупке девяти ковшовых погрузчиков в лизинг. Известно, что техника нужна для уборки городских улиц в период зимы.

Сумма контракта на лизинг техники составляет 267,2 миллиона рублей. Срок поставки установлен до 31 января 2025 года.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске резко подорожал комплект зимней резины на авто до 100 000 рублей