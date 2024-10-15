О магнитных бурях 15 и 16 октября рассказали новосибирцам

В Новосибирске магнитные бури не побеспокоят местных жителей.

Как сообщают в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, 15 октября 2024 года в Новосибирской области не ожидаются магнитные бури.

Однако геомагнитные возмущения силой до 4 баллов могут накрыть Землю 16 октября из-за активности на Солнце.

Специалисты напоминают, что магнитные бури могут негативно повлиять на самочувствие людей, поэтому в эти дни нужно особенно следить за своим здоровьем.

Напомним, что желтое небо озарило Новосибирский район 15 октября