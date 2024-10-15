Желтое небо озарило Новосибирский район 15 октября

В Новосибирской области заметили желтое небо.

Сегодня, 15 октября 2024 года, рано утром жители села Барышево Новосибирского района Новосибирской области заметили, что все небо было покрыто желтым цветом.

Как рассказали местные жители журналисту Сиб.фм, вероятно, это могло быть зарево от железной дороги, которая находится поблизости.

Однако в Новосибирской области уже не первый раз за месяц замечают, как небо перекрашивается в разные цвета, так, например, в ночь с 7 на 8 октября 2024 года астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков заснял сказочное полярное сияние, которое переливалось розово-желтым цветом.