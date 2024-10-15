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вчера 22:00
общество

Под Красноярском рассказали о версиях отравления умерших детей

Фото: Владислав Пирогов / МК в Красноярске

В Красной Сопке продолжается расследование уголовного дела о смерти четверых детей.

Следователи рассматривают несколько версий, включая возможность умышленного убийства. Об этом сообщила старший следователь-криминалист управления криминалистики СК России по Красноярскому краю Надежда Голубева, Ее цитирует МК в Красноярске.

По словам Голубевой, часть версий была исключена, включая предположение о применении дымовой шашки для уничтожения грибка, предложенное одной из местных жительниц. Следователь отметила, что следов воздействия угарного или химического газа, а также дымовой шашки не обнаружено.

Версия об умышленном убийстве также маловероятна, так как по показаниям соседей и знакомых семьи, у погибших не было врагов. Для установления точной причины смерти детей назначены 35 экспертиз, результаты которых будут известны в ближайшее время.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске производитель дихлофоса прокомментировал отравление четырех детей из Красноярского края.

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Игорь Кириченко
Журналист

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