Под Новосибирском больница не смогла купить аппараты для наркоза за 8,6 млн рублей

Центральная городская больница Бердска провела аукцион на покупку двух аппаратов для наркоза на общую сумму 8 664 000 рублей.

Однако закупка не состоялась. Как сообщает издание «Бердск-Онлайн», на участие в аукционе поступила только одна заявка. В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 52 Закона 44-ФЗ электронная процедура была признана несостоявшейся.

Планируемое к закупке оборудование включает наркозный аппарат с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура. Аппарат предназначен для лечения взрослых, детей и новорожденных.

Информации о повторном проведении аукциона пока нет.