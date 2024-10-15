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вчера 22:30
общество

Под Новосибирском больница не смогла купить аппараты для наркоза за 8,6 млн рублей

Фото: freepik.com

Центральная городская больница Бердска провела аукцион на покупку двух аппаратов для наркоза на общую сумму 8 664 000 рублей.

Однако закупка не состоялась. Как сообщает издание «Бердск-Онлайн», на участие в аукционе поступила только одна заявка. В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 52 Закона 44-ФЗ электронная процедура была признана несостоявшейся.

Планируемое к закупке оборудование включает наркозный аппарат с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура. Аппарат предназначен для лечения взрослых, детей и новорожденных.

Информации о повторном проведении аукциона пока нет.

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Игорь Кириченко
Журналист

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