Прокуратура проверила качество воды в Ордынском районе Новосибирской области

Прокуратура Новосибирской области провела проверку по факту превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) мышьяка в водопроводной воде.

Проверка охватила три населенных пункта Ордынского района: Березовку, Верх-Чик и Новый Чик. Надзорный орган вынес представления главе района Олегу Орлу и директору МУП «ЕУК ЖКХ» Ольге Желниной с требованием устранить нарушение.

Превышение ПДК мышьяка в водопроводной воде было зафиксировано в первой декаде октября.

Аналогичная проблема возникала в августе в соседнем Коченевском районе, где из-за содержания мышьяка в воде был введен режим ЧС.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске жители написали коллективную жалобу в прокуратуру из-за вырубки деревьев на Урицкого.