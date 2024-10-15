Прокуратура вынесла представление МУП «САХ» на переполненные мусорные баки в Новосибирске

У МУП «САХ» оказались переполненные мусорные баки — в дело вмешалась прокуратура.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что местные жители стали часто жаловаться на переполненные мусорные баки во дворах.

После проверки правоохранительных органов стало известно, что оператор МУП «САХ» регулярно нарушает правила вывоза ТКО.

В результате сейчас директору МУП «САХ» вынесли представление об устранении нарушений.

Напомним, что прокуратура Новосибирской области помогла увеличить пенсию местной жительнице