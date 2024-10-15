«Расцветай на Дуси Ковальчук»: комфортная жизнь недалеко от площади Калинина

Заельцовский район Новосибирска привлекает покупателей жилья хорошей транспортной доступностью, развитой деловой и социальной инфраструктурой, концентрацией зеленых зон и торгово-развлекательных центров.

Один из проектов в этой локации ГК «Расцветай» — «Расцветай на Дуси Ковальчук», где будет комфортно как людям с высокой деловой активностью, так и тем, кто предпочитает размеренный темп жизни.

Жилой комплекс расположен в 3-х минутах ходьбы от остановки общественного транспорта, удобный выезд на одну из крупнейших транспортных магистралей Новосибирска — ул. Дуси Ковальчук и 15 минут пешком до метро «Заельцовская» и пл. Калинина, откуда ходит более 20 маршрутов общественного транспорта, благодаря чему можно быстро добраться в любую точку города. При этом «Расцветай на Дуси Ковальчук» находится внутри квартала, вдали от оживленных магистралей рядом с зеленым массивом Ельцовского парка. Такое местоположение – возможность жить одновременно рядом с одной из ключевых транспортных развязок Новосибирска и в уединенной, приватной локации.

С верхних этажей проекта ГК «Расцветай» открываются впечатляющие видовые характеристики на живописное природное окружение и современный урбанистический пейзаж.

В «Расцветай на Дуси Ковальчук» будет комфортно семьям с детьми. Образовательные учреждения рядом с домом удобно для родителей и безопасно для детей. В радиусе 500 метров школы и детские сады. Кроме того, в шаговой доступности с «Расцветай на Дуси Ковальчук» находятся два крупных вуза столицы Сибири: Новосибирский медицинский университет и Сибирский государственный университет путей сообщения.

Для жителей с авто в «Расцветай на Дуси Ковальчук» предусмотрен трехуровневый подземный паркинг.

Офисы продаж ГК «Расцветай»:

+7(383) 255-00-83

ул. Орджоникидзе, 23

ул. Красный проспект, 165

гкрасцветай.рф

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