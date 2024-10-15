Режим черного неба введут в Новосибирске на несколько дней

В Новосибирске введен режим неблагоприятных метеоусловий.

Как сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области со ссылкой на данные ФГБУ«Западно-Сибирское УГМС», в период с 14 по 18 октября 2024 года в Новосибирске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

«Общий уровень загрязнения ожидается повышенный», — уточнили в УГМС.

Ранее Сиб.фм писал о том, что к выходным изменится погода в Новосибирске. Погода будет без осадков и резких перепадов.