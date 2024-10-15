Стала известна личность новосибирской студентки, погибшей под камнепадом на Алтае

Тургруппа студентов из НГУ попала под камнепад в Республике Алтай.

В Улаганском районе Республики Алтай из-за камнепада погибла 18-летняя студентка одного из вузов Новосибирска. Об этом Сиб.фм сообщил источник.

Известно, что Алина (имя изменено) на отлично закончила школу № 2 «Спектр» в Бердске. В июле её награждали в доме культуры и вручили медаль «За особые успехи в учении».

Помимо этого, она активно принимала участие в соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях и состояла в Федерации альпинизма и скалолазания Новосибирской области. Также она занималась шахматами.

Тело девушки до сих пор остается в горах. С ней остаётся часть группы в ожидании спасателей.

В Следственном комитете по Республике Алтай сообщили, что инцидент произошёл 14 октября около 13 часов.

По данным ведомства, организованная группа туристов из числа студентов НГУ попала под камнепад. Одна девушка погибла на месте, ещё двое туристов получили травмы различной степени тяжести. У одного из них перелом бедра.

К спасателям пробралась только 23-летняя девушка из Иркутска (студентка НГУ, прим. ред.). Её доставили в Акташскую больницу с травмой головы.

Из-за труднодоступности местности спасатели пробираются пешком. Вертолёт МЧС не сможет эвакуировать пострадавших из-за снегопада и усиленного ветра.

«Следователями регионального СК осуществлён выезд к месту происшествия для проведения неотложных следственных действий, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактических обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении СК.

Следователи устанавливают организатора похода для оценки действий.