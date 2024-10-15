Вертолёт МЧС не может эвакуировать новосибирскую группу в Республике Алтай из-за непогоды

В районе устья реки Кысхыштубег в Республике Алтай погибла 18-летняя жительница Новосибирской области.

Новосибирскую группу туристов, которые попали под камнепад в Улаганском районе Республики Алтай, не могут эвакуировать на вертолёте из-за непогоды. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В ведомстве уточнили, что вертолёт не может сесть из-за выпавшего снега и сильного ветра. Спасатели пробираются к туристам пешком.

Помимо этого, в МЧС не подтверждают информацию о том, что группа состояла из студентов НГУ.

Следственный комитет по Республике Алтай начал проверку, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Напомним, тургруппа из 12 человек попала под камнепад в Республике Алтай 14 октября. Среди них была 18-летняя сибирячка. От полученных травм она скончалась на месте.

Спасателям удалось эвакуировать только одну пострадавшую, которая сама вышла к ним.