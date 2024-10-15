Стало известно, как украсят Новосибирск к Новому году-2025

По-старому украсят Новосибирск к Новому году.

Как сообщает портал Atas.Info со ссылкой на пресс-службу мэрии Новосибирска, к Новому году-2025 в центре города в пятый раз будет стоять главная елка.

Известно, что искусственное дерево было приобретено еще в 2020 году за пять миллионов рублей, высота елки составляет 21 метр.

«Для установки и декорирования главной городской елки, а также территорий новогодних пространств планируется использовать уже имеющееся оборудование. Финансирование на приобретение новых праздничных украшений не предусмотрено», — сообщили в администрации.

Напомним, что стало известно, будет ли салют на Новый год в Новосибирске