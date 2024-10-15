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наука

Ученые из Новосибирска разработали заживляющие повязки на основе хитозана

Фото: Сиб.фм

Данная повязка представляет собой плотную губку.

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разработаны новые ранозаживляющие повязки на основе модифицированного хитозана.

Эти повязки представляют собой плотную губку, которая при погружении в раствор становится мягкой и эластичной, не повреждая кожу. Пористая структура материала обеспечивает дыхание кожного покрова.

Повязки предназначены для использования в хирургии, что позволит ускорить заживление ран после операций. В настоящее время ученые работают над технологией их производства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирские ученые исследуют противоопухолевый эффект зерновой диеты.

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Игорь Кириченко
Журналист

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