Ученые из Новосибирска разработали заживляющие повязки на основе хитозана

Данная повязка представляет собой плотную губку.
В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разработаны новые ранозаживляющие повязки на основе модифицированного хитозана.
Эти повязки представляют собой плотную губку, которая при погружении в раствор становится мягкой и эластичной, не повреждая кожу. Пористая структура материала обеспечивает дыхание кожного покрова.
Повязки предназначены для использования в хирургии, что позволит ускорить заживление ран после операций. В настоящее время ученые работают над технологией их производства.
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