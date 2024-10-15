В Кировском районе Новосибирска задержан подозреваемый в краже автомобиля

В Кировском районе Новосибирска сотрудники полиции подозревают 33-летнего местного жителя в краже автомобиля ВАЗ-2106.

По данным следствия, мужчина вскрыл машину, чтобы покататься на ней. Затем он оставил автомобиль на улице Бородина, когда у нее закончился бензин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый, который ранее неоднократно был судим за различные преступления.

На время расследования подозреваемый помещен в следственный изолятор.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирский областной суд оставил в силе приговор экс-главе клиники Мешалкина Караськову.