82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
15 октября, 17:44
пробки
7/10
погода
+5.7°C
курсы валют
usd 96.10 | eur 105.4
82.99% -1.1
сегодня
15 октября, 17:44
пробки
7/10
погода
+5.7°C
курсы валют
usd 96.10 | eur 105.4
сегодня 15:51
проиcшествия

В НГУ отрицают причастность к организации турпохода на Алтае, в котором погибла 18-летняя студентка

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В НГУ сообщили, что не имеют отношения к организации турпохода.

В Новосибирском государственном университете сообщили, что не имеют никакого отношения к организации турпохода. По данным вуза, турпоход был сформирован инициативной группой, в которую вошли представители разных организаций и вузов.

В пресс-службе учреждения добавили, что маршрут был согласован в комиссии по правилам Федерации спортивного туризма России

Напомним, инцидент произошёл 14 октября около 13 часов. 12 студентов из Новосибирской области попали под камнепад. Погибла девушка, еще двое получили ранения. Студенты дожидаются спасателей.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дамир Трубников

Читайте в