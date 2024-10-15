В НГУ отрицают причастность к организации турпохода на Алтае, в котором погибла 18-летняя студентка

В НГУ сообщили, что не имеют отношения к организации турпохода.

В Новосибирском государственном университете сообщили, что не имеют никакого отношения к организации турпохода. По данным вуза, турпоход был сформирован инициативной группой, в которую вошли представители разных организаций и вузов.

В пресс-службе учреждения добавили, что маршрут был согласован в комиссии по правилам Федерации спортивного туризма России

Напомним, инцидент произошёл 14 октября около 13 часов. 12 студентов из Новосибирской области попали под камнепад. Погибла девушка, еще двое получили ранения. Студенты дожидаются спасателей.