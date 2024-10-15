В Новосибирске билеты на концерт певицы Гагариной подскочили до 15 тысяч рублей

Стали известны цены на концерт Гагариной в Новосибирске.

В Новосибирске в четверг, 17 октября, на МФЛА «Сибирь — Арена» состоится концерт известной российской певицы Полины Гагариной.

Корреспондент Сиб.фм изучил, сколько стоят билеты на выступление Гагариной. Стало известно, что цена самого дешевого билета составляет 2 тысячи рублей. Самые дорогие билеты на VIP-ложе. Их стоимость — от 12 до 15 тысяч рублей.

Самое большое количество билетов осталось в партер — 323. Их цена составляет 6 тысяч рублей.

«В новом шоу «Навсегда» Полина представит новую временную историю своей жизни, с самыми яркими ее моментами, запечатленными в невероятных инсталляциях, с космическим светом и масштабным живым звуком. Это будет показано через череду песен, отражающих разные периоды ее творчества. В шоу войдут как песни из нового, долгожданного альбома, так и уже полюбившиеся слушателям хиты в новом звучании», — говорится в описании выступления певицы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что артисты Новосибирского театра оперы и балета выступили в Бангкоке с балетом «Спартак».