В Новосибирске ГК «ВИС» отремонтирует Бугринский мост

Бугринский мост планирует отремонтировать ГК «ВИС».

Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии Новосибирска, организация группы «ВИС» «Сибирская концессионная компания» отремонтирует Бугринский мост.

ГК «ВИС», заключив соглашение, обязалась провести восстановительный ремонт по тем дорогам, которые использовались специализированной техникой для доставки строительных материалов на четвёртый мост.

Известно, что все работы запланированы на 2025 год.

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