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общество

В Новосибирске ГК «ВИС» отремонтирует Бугринский мост

Фото: Сиб.фм

Бугринский мост планирует отремонтировать ГК «ВИС».

Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии Новосибирска, организация группы «ВИС» «Сибирская концессионная компания» отремонтирует Бугринский мост.

ГК «ВИС», заключив соглашение, обязалась провести восстановительный ремонт по тем дорогам, которые использовались специализированной техникой для доставки строительных материалов на четвёртый мост.

Известно, что все работы запланированы на 2025 год.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области построят логокомплекс за 611 млн руб

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Валерия Митрохина
Журналист

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