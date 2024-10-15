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общество

В Новосибирске интернет-провайдер объявил об устранении последствий DDoS-атаки

Фото: freepik.com

Жители Новосибирска столкнулись с масштабными сбоями в работе городской информационной системы «Электронный город», которая предоставляет доступ к оплате коммунальных услуг, записи к врачу и получению государственных услуг.

Причиной сбоев стала массированная DDoS-атака на внутренние системы компании, что привело к временному отключению связи для части жителей Новосибирска и области.

Компания сообщила, что атаку удалось отразить, а специалисты «Электронного города» работали круглосуточно над восстановлением работы сервисов. На данный момент все услуги функционируют в обычном режиме.

Для предотвращения подобных инцидентов в будущем компания провела анализ ситуации и внедрила дополнительные меры защиты.

Ранее Сиб.фм сообщал, что лизинговая компания поставит пятивагонные составы для новосибирского метро.

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Игорь Кириченко
Журналист

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