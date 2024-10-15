В Новосибирске подорожали апельсины и слабительное

Новосибирскстат опубликовал данные о ценах за сентябрь 2024 года.

Индекс потребительских цен в регионе составил 100,4%. Сильнее всего подорожали апельсины — их цена выросла на 17,1%, достигнув 186,37 рубля за килограмм.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на цитрусовые к новогодним праздникам из-за логистики и изменений в курсе рубля. Среди других заметных подорожаний: красная икра (+13,5%), свежие помидоры (+9,5%) и сливочное масло (+8,1%).

Среди услуг наиболее подорожали поездки в ОАЭ (+17,1%) и Юго-Восточную Азию (+12,9%).

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 20 октября на улицу Мира вернутся трамваи.