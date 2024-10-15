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недвижимость общество

В Новосибирске стоимость 1 кв. м жилья составила 146 тыс руб

Фото: Сиб.фм

Стоимость одного квадратного метра жилья в Новосибирске составила 146 000 рублей.

Как сообщает РБК-Новосибирск со ссылкой на исследование «Авито Недвижимость», по итогам третьего квартала текущего года стоимость одного квадратного метра жилья в новостройках Новосибирска составила 146 тысяч рублей.

Также средняя стоимость однокомнатных и квартир-студий составляет сейчас 5,4 миллиона рублей; двухкомнатных квартир — 8,4 миллиона рублей; трехкомнатных — 10,8 миллионов рублей и четырехкомнатных — 17,8 миллионов рублей.

Напомним, что в историческом центре Новосибирска самая дорогая квартира стоит 135 миллионов рублей

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Валерия Митрохина
Журналист

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